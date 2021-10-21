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Ракурс
Победители выборов в ФРГ договорились о дате назначения нового канцлера. Меркель и Олаф Шольц

Победители выборов в ФРГ договорились о дате назначения нового канцлера

21 окт 2021, 17:53
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Выборы в Германии еще не привели к образованию парламентской коалици и назначения канцлера ФРГ. Коалицию под условным названием «светофор» в ФРГ обещают создать к 6 декабря. Тогда же нужно ожидать и назначение нового канцлера. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.

Коалицию создадут Социал-демократическая партия, «зеленые» и Свободная демократическая партия Германии, сообщает Bild.

Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая создали вместе коалицию «Светофор» (это цвета партий). Сегодня три партии начинают переговоры.

Сегодня мы начинаем, со следующей среды начинают заседать рабочие группы, к 10 ноября они заканчиваются, к концу ноября у нас будет коалиционное соглашение. Цель — на неделе святого Николая (с 6 декабря) Олаф Шольц должен быть избран канцлером, — заявил Клингбайль журналистам в Берлине.

В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), обойдя политсилу канцлера Ангелы Меркель — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Голоса избирателей распределились так:

  • СДПГ получила 25,7% голосов;

  • ХДС получил 18,9%, в то время как результат ХСС составляет 5,2% - вместе у ХДС/ХСС 24,1%;

  • партия «Зеленые» заняла третье место с 14,8%;

  • за Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%;


  • «Альтернатива для Германии» получила 10,3% голосов.

Источник: Ракурс


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