Победители выборов в ФРГ договорились о дате назначения нового канцлера. Меркель и Олаф Шольц

https://racurs.ua/n161963-pobediteli-vyborov-v-frg-dogovorilis-o-date-naznacheniya-novogo-kanclera.html

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Выборы в Германии еще не привели к образованию парламентской коалици и назначения канцлера ФРГ. Коалицию под условным названием «светофор» в ФРГ обещают создать к 6 декабря. Тогда же нужно ожидать и назначение нового канцлера. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.

Коалицию создадут Социал-демократическая партия, «зеленые» и Свободная демократическая партия Германии, сообщает Bild.

Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая создали вместе коалицию «Светофор» (это цвета партий). Сегодня три партии начинают переговоры.

Сегодня мы начинаем, со следующей среды начинают заседать рабочие группы, к 10 ноября они заканчиваются, к концу ноября у нас будет коалиционное соглашение. Цель — на неделе святого Николая (с 6 декабря) Олаф Шольц должен быть избран канцлером, — заявил Клингбайль журналистам в Берлине.

В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), обойдя политсилу канцлера Ангелы Меркель — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Голоса избирателей распределились так: