Принятие скандального законопроекта о повышении налогов затягивается в Раде

https://racurs.ua/n161962-prinyatie-skandalnogo-zakonoproekta-o-povyshenii-nalogov-zatyagivaetsya-v-rade.html

Ракурс

Принятие скандального законопроекта о повышении налогов № 5600 затягивается в Верховной Раде.

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил в конце пленарного заседания 21 октября, что депутаты сейчас продолжают рассматривать бюджет и только после этого смогут перейти к рассмотрению законопроекта № 5600. Утром в пятницу в Раде будет час вопросов к правительству.

Депутат фракции «Слуга народа» Алексей Устенко в своем телеграм-канале отметил, что вряд ли голосования за ресурсный законопроект состоится 22 октября, поэтому его, скорее всего, перенесут на следующую пленарную неделю.

5600 сих пор не проголосован. Скорее всего, вряд ли сможем проголосовать его и завтра. Так что с большой долей вероятности будет вынесен на следующей пленарной неделе, — написал Устенко.

Следующая пленарная неделя в Раде запланирована через полторы недели.

Сегодня весь день в Раде рассматривали поправки от каждой из фракций. Сейчас очередь выступать с ними у фракции ОПЗЖ (у них была 251 правка).

Но еще не выступала фракция «Батькивщина», которая рекордсмен по количеству правок (290). Также могут поднимать правки группы, внефракционные и даже «Слуга народа».

Завтра у нас час-полтора пленарного времени, а значит должно произойти чудо, чтобы мы успели. Похоже, что за основу бюджет пройдет только 2−3 ноября, — прогнозирует нардеп Ярослав Железняк.

Проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» (№ 5600) 5 октября парламент решил рассмотреть по особой процедуре, предусматривающей очень ограниченную возможность рассмотрения и учета поправок, которые не были поддержаны главным комитетом.

Законопроект об изменениях в налоговой системе является частью «антиолигархического пакета законов», с помощью которого власть Владимира Зеленского хочет, по крайней мере на словах, уменьшить влияние на экономику владельцев крупного бизнеса, в частности Рината Ахметова.

Особое внимание к этому документу приковано не только потому, что налоговые изменения затронут интересы богатых украинцев. Большинство норм, которые Верховная Рада поддержала в первом чтении, могли сказаться на кошельках гораздо менее состоятельных людей — от селян, торгующих овощами на рынках, до горожан, планирующих приобрести новую квартиру.