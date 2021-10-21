Ухвалення скандального законопроекту про підвищення податків затягується у Раді

https://racurs.ua/ua/n161962-uhvalennya-skandalnogo-zakonoproektu-pro-pidvyschennya-podatkiv-zatyaguietsya-u-radi.html

Ракурс

Ухвалення скандального законопроекту про підвищення податків № 5600 затягується у Верховній Раді.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив наприкінці пленарного засідання 21 жовтня, що депутати зараз продовжують розглядати бюджет і тільки після цього зможуть перейти до розгляду законопроекту № 5600. Уранці в п’ятницю в Раді буде година запитань до уряду.

Депутат фракції «Слуга народу» Олексій Устенко у своєму телеграм-каналі зазначив, що навряд чи голосування за ресурсний законопроект відбудеться 22 жовтня, тому його, швидше за все, перенесуть на наступний пленарний тиждень.

5600 сьогодні не проголосований. Швидше за все, навряд чи зможемо проголосувати його і завтра. Так що з великою часткою ймовірності його буде винесено на наступний пленарний тиждень, — написав Устенко.

Наступний пленарний тиждень у Раді заплановано через півтора тижні.

Сьогодні увесь день у Раді розглядали правки від кожної з фракцій. Нині черга виступати з ними у фракції ОПЗЖ (загалом у них була 251 правка).

Але ще не виступала фракція «Батьківщина», яка рекордсмен щодо кількості правок (290). Також можуть піднімати правки групи, позафракційні і навіть «Слуга народу».

Завтра у нас годину-півтора пленарного часу, а значить повинно статися чудо, щоб ми встигли. Виглядає так, що за основу бюджет пройде тільки 2−3 листопада, — прогнозує нардеп Ярослав Железняк.

Проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (№ 5600) 5 жовтня парламент вирішив розглянути за особливою процедурою, що передбачає дуже обмежену можливість розгляду та врахування правок, які не були підтримані головним комітетом.

Спецпроцедура передбачає можливість не розглядати в сесійній залі усіх правок до законопроекту, а згрупування найістотніших і їхній розгляд. Аналогічно Рада ухвалила закон про олігархів.

Законопроект про зміни в податковій системі є частиною «антиолігархічного пакета законів», яким влада Володимира Зеленського хоче, принаймні на словах, зменшити вплив на економіку власників великого бізнесу, зокрема Ріната Ахметова.