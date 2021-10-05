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Римейк закону про олігархів - податкову революцію №5600 "слуги" розглянуть за скороченою процедурою
Скандальний податковий закон № 5600 Рада розгляне за скороченою процедуроюhttps://racurs.ua/ua/n161183-skandalnyy-podatkovyy-zakon-5600-rada-rozglyane-za-skorochenou-procedurou.htmlРакурс
Верховна Рада ухвалила рішення щодо застосування особливої процедури розгляду законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 5600 у другому читанні.
Така можливість передбачена статтею 119−1 регламенту Верховної Ради України.
Закон № 5600 змінює чимало положень Податкового кодексу України: щодо адміністрування податків, податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування.
Рішення про застосування спеціальної процедури підтримали 254 депутати, серед них — 220 з фракції «Слуга народу». Спецпроцедура передбачає можливість не розглядати в сесійній залі усіх правок до законопроекту, а згрупування найістотніших і їхній розгляд. Аналогічно Рада ухвалила закон про олігархів.
Доповів питання з трибуни голова профільного комітету Данило Гетманцев. Він зазначив, що змінами до Податкового кодексу усувається дисбаланс в оподаткуванні, всю політичну корупцію, яка накопичилася за 30 років.
Як повідомив спікер Дмитро Разумков, законопроект, швидше за все, буде розглянуто на наступному пленарному тижні (18−22 жовтня). Нардепи у дводенний термін підготувати пропозиції та правки до фінансового комітету Ради. Після цього створять нову таблицю правок.
Про намір розглянути ресурсний закон Разумков повідомив після закінчення перерви у засіданні. Йшлося про домовленості керівників депутатських фракцій і груп.
Першим питанням пропонується поставити на голосування спеціальну процедуру по застосуванню ст. 119−1 регламенту щодо законопроекту № 5600, другим питанням розглянуть звернення двох фракцій про відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань. Третє питання у порядку денному 5 жовтня — включення в нього початку процедури про відкликання Разумкова з посади голови парламенту.
Законопроект про зміни в податковій системі є частиною «антиолігархічного пакета законів», яким влада Володимира Зеленського хоче, принаймні на словах, зменшити вплив на економіку власників великого бізнесу, зокрема Ріната Ахметова.
Утім, розгляд документа в останній момент перенесли через неузгодженості у фракціях щодо законопроєкту «про деолігархізацію», який повинен був голосуватися перед ним.
Особлива увага до цього документа прикута не лише через те, що податкові зміни зачеплять інтереси найбагатшого українця. Більшість норм, які Верховна Рада підтримала в першому читанні, могли позначитися на гаманцях набагато менш заможних людей: від селян, що торгують городиною на ринках, до містян, які планують придбати нову квартиру.
Депутати подали до акта понад 11 тис. правок. Деякі правки подавали навмисне в роздрукованому, а не електронному форматі, щоб затягнути формування велетенської порівняльної таблиці.
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