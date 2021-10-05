Римейк закону про олігархів - податкову революцію №5600 "слуги" розглянуть за скороченою процедурою

Як повідомив спікер Дмитро Разумков, законопроект, швидше за все, буде розглянуто на наступному пленарному тижні (18−22 жовтня). Нардепи у дводенний термін підготувати пропозиції та правки до фінансового комітету Ради. Після цього створять нову таблицю правок.

Про намір розглянути ресурсний закон Разумков повідомив після закінчення перерви у засіданні. Йшлося про домовленості керівників депутатських фракцій і груп.

Першим питанням пропонується поставити на голосування спеціальну процедуру по застосуванню ст. 119−1 регламенту щодо законопроекту № 5600, другим питанням розглянуть звернення двох фракцій про відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань. Третє питання у порядку денному 5 жовтня — включення в нього початку процедури про відкликання Разумкова з посади голови парламенту.

Законопроект про зміни в податковій системі є частиною «антиолігархічного пакета законів», яким влада Володимира Зеленського хоче, принаймні на словах, зменшити вплив на економіку власників великого бізнесу, зокрема Ріната Ахметова.

Утім, розгляд документа в останній момент перенесли через неузгодженості у фракціях щодо законопроєкту «про деолігархізацію», який повинен був голосуватися перед ним.

Особлива увага до цього документа прикута не лише через те, що податкові зміни зачеплять інтереси найбагатшого українця. Більшість норм, які Верховна Рада підтримала в першому читанні, могли позначитися на гаманцях набагато менш заможних людей: від селян, що торгують городиною на ринках, до містян, які планують придбати нову квартиру.



Депутати подали до акта понад 11 тис. правок. Деякі правки подавали навмисне в роздрукованому, а не електронному форматі, щоб затягнути формування велетенської порівняльної таблиці.