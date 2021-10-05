Скандальный налоговый закон № 5600 Рада рассмотрит по сокращенной процедуре

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Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений № 5600 во втором чтении.

Такая возможность предусмотрена статьей 119−1 регламента Верховной Рады Украины.

Закон № 5600 меняет многие положения Налогового кодекса Украины: по администрированию налогов, налогов на прибыль предприятий, доходы физических лиц, НДС, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Решение о применении специальной процедуры поддержали 254 депутата, среди них — 220 из фракции «Слуга народа». Спецпроцедура предусматривает возможность не рассматривать в сессионном зале всех поправок к законопроекту, а группирование существенных и их рассмотрение. Аналогично Рада приняла закон об олигархах.

Доложил вопрос с трибуны глава профильного комитета Данил Гетманцев. Он отметил, что изменения в Налоговый кодекс «устраняют дисбаланс в налогообложении, всю политическую коррупцию, которая накопилась за 30 лет».

Как сообщил спикер Дмитрий Разумков, законопроект, скорее всего, будет рассмотрен на следующей пленарной неделе (18−22 октября). Нардепы в двухдневный срок должны подготовить предложения и правки для финансового комитета Рады. После этого создадут новую таблицу поправок.

О намерении рассмотреть ресурсный закон Разумков сегодня сообщил по окончании перерыва в заседании. Речь шла о договоренности руководителей депутатских фракций и групп.

Первым вопросом предлагалось поставить на голосование специальную процедуру по применению ст. 119−1 регламента по законопроекту № 5600, вторым вопросом рассмотрят обращение двух фракций об отстранении Разумкова от ведения пленарных заседаний. Третий вопрос в повестке дня 5 октября — включение в него начала процедуры об отзыве Разумкова с должности председателя парламента.

Законопроект об изменениях в налоговой системе является частью «антиолигархического пакета законов», с помощью которого власть Владимира Зеленского хочет, по крайней мере на словах, уменьшить влияние на экономику владельцев крупного бизнеса, в частности Рината Ахметова.

Впрочем, рассмотрение документа в последний момент перенесли из-за несогласованности во фракциях по законопроекту «о деолигархизации», который должен был голосоваться перед ним.

Особое внимание к этому документу приковано не только потому, что налоговые изменения затронут интересы богатых украинцев. Большинство норм, которые Верховная Рада поддержала в первом чтении, могли сказаться на кошельках гораздо менее состоятельных людей — от селян, торгующих овощами на рынках, до горожан, планирующих приобрести новую квартиру.

Депутаты подали к акту более 11 тыс. поправок. Некоторые правки подавали специально в распечатанном, а не электронном формате, чтобы затянуть формирование гигантской сравнительной таблицы.