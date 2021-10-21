Новенький «Ламборгіні» втопили. Фото: Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee

https://racurs.ua/ua/n161961-splutav-pedali-avstriiec-nenarokom-vtopyv-v-ozeri-lamborghini-foto.html

Ракурс

Водій Lamborghini Huracan переплутав педалі й втопив суперкар в озері Мондзе на півночі Австрії.

Аварія сталася ввечері 19 жовтня. За кермом «Ламборгіні» перебував 31-річний водій, який підвіз 40-річного пасажира до стоянки недалеко від озера. Шофер висадив попутника й вирішив розвернутися. Чоловік переплутав педалі, суперкар заїхав в озеро й швидко потонув. Про це повідомляє Carscoops із посиланням на місцеву поліцію.

Водієві автомобіля за 300 тис. євро довелося подолати близько 15 м, щоб дістатися берега. Тим часом пасажир викликав поліцію, рятувальників та медиків. Власника Huracan госпіталізували.

До приїзду екстрених служб суперкар встиг зануритися на п’ятиметрову глибину, звідки його діставали протягом трьох годин за допомогою п’яти дайверів, підіймального крана та іншого обладнання.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року в Київській області під час шаленої погоні розтрощили суперкар Lamborghini. Автомобіль гнався по слизькій дорозі зі швидкістю близько 200 км/год. Водій не впорався з керуванням, машину занесло, і вона врізалась у дерева. Виявилося, що автомобіль розбився під час зйомок музичного кліпу.

Джерело: Carscoops