Новенький «Ламборгини» утопили. Фото: Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee

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Ракурс

Водитель Lamborghini Huracan перепутал педали и утопил суперкар в озере Мондзе на севере Австрии.

Авария произошла вечером 19 октября. За рулем «Ламборгини» находился 31-летний водитель, который подвез 40-летнего пассажира к парковке недалеко от озера. Шофер высадил попутчика и решил развернуться. Мужчина перепутал педали, суперкар заехал в озеро и быстро утонул. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на местную полицию.

Водителю автомобиля за 300 тыс. евро пришлось преодолеть около 15 м, чтобы добраться до берега. Тем временем пассажир вызвал полицию, спасателей и медиков. Владельца Huracan госпитализировали.

До приезда экстренных служб суперкар успел погрузиться на пятиметровую глубину, откуда его доставали в течение трех часов с помощью пяти дайверов, подъемного крана и другого оборудования.

Напомним, в ноябре 2020 года в Киевской области во время безумной погони разбили суперкар Lamborghini. Автомобиль гнался по скользкой дороге со скоростью около 200 км/ч. Водитель не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в деревья. Оказалось, что автомобиль разбился во время съемок музыкального клипа.

Источник: Carscoops