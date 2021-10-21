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На Кривой Рог налетела пылевая буря, фото - Сегодня

На Кривой Рог налетела пылевая буря (ФОТО)

21 окт 2021, 18:13
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Кривой Рог 21 октября страдает от пылевой бури. 20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли.

В Кривом Роге пыльная буря усиливается из-за большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров. В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей, сообщил начальник государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

Кривой Рог страдает от пылевой бури, фото - А.Малеванный

Кривой Рог страдает от пылевой бури

Поэтому эксперты рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций:

  • минимизировать передвижение по городу;
  • на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;
  • если есть увлажнители воздуха, включить их, делать влажную уборку несколько раз в день;
  • для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

В пресс-службе Госэкоинспекции 20 октября сообщиди, что городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.


Пылевые бури участились в Украине из-за изменения климата. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории.

21 октября Укргидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15−20 м/с в большинстве областей Украины.

Источник: Ракурс


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