На Кривой Рог налетела пылевая буря, фото - Сегодня

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Кривой Рог 21 октября страдает от пылевой бури. 20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли.

В Кривом Роге пыльная буря усиливается из-за большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров. В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей, сообщил начальник государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

Поэтому эксперты рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций:

минимизировать передвижение по городу;

на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;

если есть увлажнители воздуха, включить их, делать влажную уборку несколько раз в день;

для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

В пресс-службе Госэкоинспекции 20 октября сообщиди, что городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

Пылевые бури участились в Украине из-за изменения климата. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории.

21 октября Укргидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15−20 м/с в большинстве областей Украины.