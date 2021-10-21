Песню о Бандере спели и в Раде, фото - Радио Свобода

https://racurs.ua/n161965-pesnu-o-bandere-speli-i-v-rade-video.html

Ракурс

Флешмоб с песней «Батько наш — Бандера, Україна — мати. Ми за Україну будем воювати» распространился и на Верховную Раду. В сессионном зале украинского парламента песню спели нардепы фракции «Европейская солидарность».

Они 21 октября выложили видео на партийной странице в Фейсбук. Правда, главы фракции и пятого президента Украины Петра Порошенко среди десяти участников флешмоба не было.

Эту песню сейчас поет в соцсетях украинская молодежь от Львова до Донбасса.

Все началось с видео, на котором четверо львовских школьниц спели эту песню в классе, начав таким образом флешмоб и вызвав шквал возмущений в российском информационном пространстве.

В разных украинских городах и селах молодежь подхватила песню «Батько наш — Бандера» и этот флешмоб приобретает все большую популярность в Twitter, TikTok и Instagram. Школьники и студенты поют песню в разных местах.

Часть из них использует собственное пение, другие — накладывают под видео песню в исполнении коллектива выпускников «Богословие» Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Видеозапись появилась в январе 2020 года. Участник ансамбля, служитель Свято-Троицкого кафедрального собора Православной церкви Украины в Ивано-Франковске Олег Луцан рассказал «Радио Свобода», что он вместе с братьями впервые услышал повстанческую песню от настоятеля Свято-Троицкого духовного центра ПЦУ в Тернополе уже покойного отца Анатолия Зинкевича.