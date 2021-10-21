Девочка родила в 13 лет от 17-летнего на Черниговщине. Сергей Коцюба, скриншот видео

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Ракурс

Девочка родила в 13 лет от 17-летнего парня в Черниговской области. По словам отца, 17-летнего Сергея Коцюбы, роды были стремительными, 13-летнюю Наталью едва успели довезти до больницы и до Чернигова не транспортировали.

Родилась девочка, которую назвали Полиной. Ее вес — 2 кг 800 г. Отца к ребенку еще не пропускают из-за карантина. Сергей и Наталья не расписаны, сообщает «Суспільне».

По словам врачей, девочку «привезли уже во время родов, было открытие матки». Все обошлось без осложнений, роды были физиологические, партнерские (в присутствии мамы-бабушки).

СМИ писали, что в апреле 2021 года против Сергея завели уголовное производство по статье «Изнасилование несовершеннолетних» после того, как о беременности узнали врачи. Но вскоре дело закрыли, потому что дети встречались по обоюдному согласию и мать тогдашней 12-летней девочки знала, что ее дочь живет половой жизнью с парнем.

Родила девочку. Назвали Полина. Вес 2800. Я позавчера ездил, но меня в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им передачу и все, — цитирует «Суспільне» отца ребенка.



22 октября маму вместе с дочкой выпишут.

«Ракурс» сообщал, что весной Наталья вместе с будущим отцом проживала в Дроздовке Черниговского района. Семья девушки последние несколько лет состоит на учете в соцслужбах.