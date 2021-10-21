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Ракурс
В Украине ожидают кислый дождь после извержения вулкана на Канарах

В Украине ожидают кислый дождь после извержения вулкана на Канарах (КАРТА)

21 окт 2021, 19:18
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Украину накрыли воздушные массы с острова Ла-Пальма, где до сих пор извергается вулкан. По данным Укргидрометцентра, в воздухе сейчас повышенный уровень концентрации диоксида серы. Он находится в верхних слоях атмосферы.

На воздух, которым дышат люди, это не влияет значительным образом, но если вдруг пойдет дождь — он будет слабокислым. Впрочем, это тоже не навредит, заявляют ученые, поскольку погода в эти дни в Украине переменчивая.

В Украине чекают на кислый дождь после извержения вулкана на Канарах, карта - Укргидрометцентр


Синоптики заявили, что в Украине воздушные массы будут довольно быстро перемещаться в ближайшие дни. По прогнозу, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышенные концентрации SO2, уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении.

«Ракурс» сообщал об извержении вулкана на Канарах. А вот 20 октября на юге Японии произошло извержение вулкана Асо, который поднял в небо массивный столб серого дыма высотой около 3,5 км.

Источник: Ракурс


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