В Украине ожидают кислый дождь после извержения вулкана на Канарах

https://racurs.ua/n161967-v-ukraine-ojidaut-kislyy-dojd-posle-izverjeniya-vulkana-na-kanarah-karta.html

Ракурс

Украину накрыли воздушные массы с острова Ла-Пальма, где до сих пор извергается вулкан. По данным Укргидрометцентра, в воздухе сейчас повышенный уровень концентрации диоксида серы. Он находится в верхних слоях атмосферы.

На воздух, которым дышат люди, это не влияет значительным образом, но если вдруг пойдет дождь — он будет слабокислым. Впрочем, это тоже не навредит, заявляют ученые, поскольку погода в эти дни в Украине переменчивая.

Синоптики заявили, что в Украине воздушные массы будут довольно быстро перемещаться в ближайшие дни. По прогнозу, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышенные концентрации SO2, уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении.

«Ракурс» сообщал об извержении вулкана на Канарах. А вот 20 октября на юге Японии произошло извержение вулкана Асо, который поднял в небо массивный столб серого дыма высотой около 3,5 км.