Путина занесло - вспомнил, кто брал Берлин и провозгласил конец капитализма, фото - Главком

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Владимира Путина 21 октября занесло на исторические темы. Российский президент выговорился на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай».

РосСМИ цитируют выражения своего лидера на историко-философские темы.

Например, президент страны-агрессора заявил о недопустимости сравнивать поведение нацистов и коммунистов накануне Второй мировой войны и разделять между ними ответственность за ее решение.

А кто Берлин брал? Забыли? — сказал Путин.

Он якобы лично видел в документах резолюции тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина, которые свидетельствуют о том, что советское правительство пыталось предотвратить начало Второй мировой войны.

Я понимаю сегодняшнее польское руководство по поводу событий 1939 года. Но когда им говоришь: «Ребята, ну вы посмотрите, что происходило несколько раньше, вы же приняли участие вместе с Германией в разделе Чехословакии», вы же это подожгли, открыли пробку, а затем джин вылетел и его туда уже не загонишь, — сказал Путин.

А еще он оценил термин «советский человек» и ничего плохого в нем не нашел. Как и в Советском Союзе, который «эту новую общность — советского человека — и создал».

Еще Путин предрек усугубление кризиса продовольствия в мире и провозгласил конец капитализма. По его мнению, капитализм в существующем виде исчерпал себя.