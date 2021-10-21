Ефективність «бустерної» дози вакцини озвучили у Pfizerhttps://racurs.ua/ua/n161957-efektyvnist-busternoyi-dozy-vakcyny-ozvuchyly-u-pfizer.htmlРакурс
Компанії Pfizer та BioNTech, розробники однієї з найбільш активно застосовуваних вакцин від коронавірусу — Cominarty, оприлюднили результати дослідження ефективності третьої (так званої «бустерної») дози вакцини.
Згідно з ними, «бустерна» доза на 95,6% захищає від симптоматичного захворювання на COVID-19, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяви компаній.
Загалом у цьому дослідженні брали участь 10 тис. людей віком від 16 років. Половині з них ввели «бустерну» дозу. В результаті:
- у «бустерній» групі впродовж 2,5 місяців спостереження після щеплення були виявлені тільки п’ять випадків симптоматичного захворювання;
- 109 випадків були зафіксовані в групі, якій ввели плацебо.
Зазначається, що під час дослідження переважаючим штамом був швидко поширюваний «Дельта».
Ми вважаємо, що «бустерні» дози мають відігравати вирішальну роль у протидії поточній загрозі для здоров’я під час цієї пандемії, — заявив гендиректор Pfizer Альберт Бурла.
Джерело: Bloomberg