У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161957-efektyvnist-busternoyi-dozy-vakcyny-ozvuchyly-u-pfizer.html

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Компанії Pfizer та BioNTech, розробники однієї з найбільш активно застосовуваних вакцин від коронавірусу — Cominarty, оприлюднили результати дослідження ефективності третьої (так званої «бустерної») дози вакцини.

Згідно з ними, «бустерна» доза на 95,6% захищає від симптоматичного захворювання на COVID-19, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяви компаній.

Загалом у цьому дослідженні брали участь 10 тис. людей віком від 16 років. Половині з них ввели «бустерну» дозу. В результаті:

у «бустерній» групі впродовж 2,5 місяців спостереження після щеплення були виявлені тільки п’ять випадків симптоматичного захворювання;

109 випадків були зафіксовані в групі, якій ввели плацебо.

Зазначається, що під час дослідження переважаючим штамом був швидко поширюваний «Дельта».

Ми вважаємо, що «бустерні» дози мають відігравати вирішальну роль у протидії поточній загрозі для здоров’я під час цієї пандемії, — заявив гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Джерело: Bloomberg