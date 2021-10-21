В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n161957-effektivnost-busternoy-dozy-vakciny-ozvuchili-v-pfizer.html

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Компании Pfizer и BioNTech, разработчики одной из наиболее активно применяемых вакцин от коронавируса — Cominarty, обнародовали результаты исследования эффективности третьей (так называемой «бустерной») дозы вакцины.

Согласно им, «бустерная» доза на 95,6% защищает от симптоматического заболевания COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления компаний.

Всего в этом исследовании принимали участие 10 тыс. человек в возрасте от 16 лет. Половине из них ввели «бустерную» дозу. В результате:

в «бустерной» группе в течение 2,5 месяцев наблюдения после прививки были обнаружены только пять случаев симптоматического заболевания;

109 случаев были зафиксированы в группе, которой ввели плацебо.

Отмечается, что в ходе исследования преобладающим штаммом был быстро распространяемый «Дельта».

Мы считаем, что «бустерные» дозы должны отыграть решающую роль в противодействии текущей угрозе для здоровья во время этой пандемии, — заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Источник: Bloomberg