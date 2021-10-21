У Гонконзі розкупили квитки на автобусний маршрут для бажаючих виспатися, фото - АР

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П’ятигодинний автобусний маршрут для тих, хто хоче виспатися запістілі в Гонконзі. Квитки на перший Sleeping Bus Tour розпродали. Маршрут компанії Ulu Travel натхненний пасажирами, статут на роботі і засипати в громадському транспорті. Маршрут компанії Ulu Travel натхненний пасажирами, статут на роботі і засипати в громадському транспорті.

Про це пише Associated Press з посиланням на представника компанії.

Під час мозкового штурму над новими ідеями автобусних турів я побачив пост мого друга. У ньому йшлося про те, що він перебуває у стресовому стані від своєї роботи і не може спати вночі. Але коли він їде в автобусі, то моментально засинає і міцно спить. Його пост надихнув нас на створення цього автобусного маршруту, який дозволить пасажирам виспатися, — розповів Кеннет Конг, менеджер компанії Ulu Travel.

Довжина маршруту складає 76 км, а тривалість — п’ять годин. За квиток доведеться віддати від 13 до 51 дол., ціна залежить від поверху. У набір для сну включені беруші і щільна маска.

Квитки на перший Sleeping Bus Tour, який запустили 16 жовтня, повністю розпродали. Жителі Гонконгу сідали в автобус зі своїми ковдрами, домашніми капцями і подушками. Під час поїздки автобус кілька разів зупинявся в мальовничих місцях міста, щоб пасажири могли сфотографуватися.

У людей в Гонконзі не вистачає часу, щоб поспати. Тому вони витрачають свій час для сну в громадському транспорті під час поїздок на роботу або з неї. У деяких людей він уже асоціюється зі сном, тому їм легше заснути в автобусі, ніж удома в ліжку, — заявила Ширлі Лі, співробітниця лабораторії досліджень сну при Гонконгській університеті.

Джерело: Associated Press