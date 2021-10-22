Названа дієта, що знижує ризик раку

Рак. Фото: Istock

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Онкології можна запобігти, якщо дотримуватися розвантажувальної дієти — це дозволяє сповільнити розвиток ракових пухлин.

Ракові клітини споживають багато глюкози. Стаття про це опублікована в журналі Nature.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту і Інституту онкології Дана-Фарбер з’ясували, що розвантажувальна й кето-дієта можуть впливати на ріст пухлини.

Експерти проаналізували зростання пухлин підшлункової залози і вміст поживних елементів у мишей, які були на звичайній, розвантажувальній і кето дієтах відповідно. За двох останніх стилів харчування у мишей знижувався рівень глюкози в крові, а під час розвантажувальної дієти падав і рівень ліпідів — у той час, як під час кето він збільшувався.

Без ліпідів ракові клітини не можуть вибудовувати свої мембрани, що змушує їх самих займатися виробленням цих речовин. Обидві дієти знижували активність ферменту, що дозволяє клітинам самим відновлювати мембрани, але під час розвантажувальної дієти вони не могли заповнити брак жирних кислот ні з їжі, ні за допомогою свого «виробництва».

Вивчення даних 1 тис. 165 хворих на рак підшлункової залози показало, що дієти з високим вмістом жиру й низьким вмістом вуглеводів можуть бути пов’язані зі збільшенням терміну життя пацієнта. Водночас дослідники не рекомендують онкологічним пацієнтам розвантажувальну дієту — її важко дотримуватися, і в неї можуть бути важкі побічні ефекти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що онкологічні захворювання можна вилікувати завдяки генетичним механізмам, які спостерігаються у тварин. Мобільні генетичні елементи не дають клітинам сліпаків перетворюватися в злоякісні — той же механізм можна включити і в клітинах людини.

Джерело: Nature