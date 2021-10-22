Названа диета, снижающая риск рака

Рак. Фото: Istock

https://racurs.ua/n161976-nazvana-dieta-snijauschaya-risk-raka.html

Ракурс

Онкологию можно предотвратить, если соблюдать разгрузочную диету — это позволяет замедлить развитие раковых опухолей.

Раковые клетки потребляют много глюкозы. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Ученые из Массачусетского технологического института и Института онкологии Дана-Фарбер выяснили, что разгрузочная и кето-диета могут влиять на рост опухоли.

Эксперты проанализировали рост опухолей поджелудочной железы и содержание питательных элементов у мышей, которые были на обычной, разгрузочной и кето диетах соответственно. При двух последних у мышей снижались уровни глюкозы в крови, а при разгрузочной диете падал и уровень липидов — в то время как при кето он увеличивался.

Без липидов раковые клетки не могут выстраивать свои мембраны, что заставляет их самим заниматься выработкой этих веществ. Обе диеты снижали активность фермента, позволяющего клеткам самим восстанавливать мембраны, но при разгрузочной диете они не могли восполнить недостаток жирных кислот ни из пищи, ни с помощью своего «производства».

Изучение данных 1 тыс. 165 больных раком поджелудочной железы показало, что диеты с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов могут быть связаны с увеличением срока жизни пациента. В то же время исследователи не рекомендуют онкологическим пациентам разгрузочную диету — ее тяжело соблюдать, и у нее могут быть тяжелые побочные эффекты.

Напомним, ранее мы сообщали, что онкологические заболевания можно вылечить благодаря генетическим механизмам, которые наблюдаются у животных. Мобильные генетические элементы не дают клеткам слепышей превращаться в злокачественные — тот же механизм можно включить и в клетках человека.

Источник: Nature