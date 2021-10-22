Єлизавета II потрапила в лікарню — що трапилося

Єлизавета. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n161975-ielyzaveta-ii-potrapyla-v-likarnu-scho-trapylosya.html

Ракурс

Єлизавета II, 95-річна королева Великої Британії, провела цілу ніч у лікарні через хворобу.

У Букінгемському палаці заявляють, що покласти королеву в лікарню вирішили медики монарха. Про це повідомляє Reuters.

Наразі відомо, що хвороба Єлизавети II — не коронавірус. Вона вже повернулася до Віндзорського замку й перебуває в доброму гуморі.

Після того, як лікар порадив відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а в четвер повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в доброму гуморі, — заявив лікар королеви.

Наголошується, що королева Єлизавета II залишилася в лікарні з практичної точки зору — стурбованість щодо її стану здоров’я висловили королівські лікарі, а сама монарша особа почуває себе добре.

До цього Єлизавета II скасувала офіційну поїздку до Північної Ірландії, а напередодні вона провела прийом для лідерів бізнесу. Тоді королева тоді здавалася здоровою й щасливо посміхалася, зустрічаючи гостей.

Останнього разу Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні у 2013 році, коли вона страждала від симптомів гастроентериту. У 2018 році їй зробили успішну операцію з лікування катаракти ока, а у 2003 році — операцію на коліні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Великої Британії Єлизавета II тепер не зможе пити алкоголь — таку заборону наклали лікарі монарха. Рішення було прийнято з огляду на турботу про здоров’я Її Величності перед святкуванням 96-го дня народження.

Відомо, що Єлизавета II випиває порцію сухого мартіні ввечері перед вечерею, а перед сном дозволяє собі келих шампанського. Водночас колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розповідав, що в роки його роботи при дворі Єлизавета II воліла пити за вечерею «солодке німецьке вино».

Джерело: Reuters