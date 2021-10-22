Елизавета II попала в больницу — что случилось

Елизавета II. Фото: Сплетник

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Елизавета II, 95-летняя королева Великобритании, провела всю ночь в больнице из-за приступа болезни.

В Букингемском дворце заявляют, что отправить королеву в больницу решили медики монарха. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что болезнь Елизаветы II — не коронавирус. Она уже вернулась в Виндзорский замок и находится в хорошем настроении.

После того как врач посоветовал отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предыдущих исследований, а в четверг вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении, — заявил врач королевы.

Отмечается, что королева Елизавета II осталась в больнице с практической точки зрения — обеспокоенность состоянием здоровья выразили королевские врачи, а сама монаршая особа чувствует себя хорошо.

До этого Елизавета II отменила официальную поездку в Северную Ирландию, а накануне она провела прием для лидеров бизнеса. Тогда королева казалась здоровой и счастливо улыбалась, встречая гостей.

В последний раз Елизавета II провела ночь в больнице в 2013 году, когда она страдала от симптомов гастроэнтерита. В 2018 году ей сделали успешную операцию по лечению катаракты глаза, а в 2003 году — операцию на колене.

Напомним, ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II теперь не сможет пить алкоголь — такой запрет наложили врачи монарха. Решение было принято в связи с заботой о здоровье Ее Величества перед празднованием 96-го дня рождения.

Известно, что Елизавета II выпивает порцию сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном позволяет себе бокал шампанского. В то же время бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывал, что в годы его работы при дворе Елизавета II предпочитала пить за ужином «сладкое немецкое вино».

Источник: Reuters