Юбилей Шумахера и День святого Иакова - приметы и традиции 22 октября

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22 октября православными людьми почитается святой Иаков, один из апостолов. После воскресения и вознесения Иисуса Христа Иаков Алфеев проповедовал, а впоследствии стал епископом Иерусалимским.

В общем о его жизни осталось мало сведений. Кроме него, Иакова Алфеева, среди апостолов был еще один Яков, поэтому по поводу некоторых событий не понятно, о ком идет речь.

Также на 22 октября приходится Всемирный день людей с нарушениями речи. В мире около 3 млн людей страдают заиканием. Причины, которые приводят к возникновению заикания, до сих пор точно не установлены.

В этот день именины празднуют Авраам, Максим, Петр, Константин, Яков, Андроник, Афанасия.

22 октября вошло в историю благодаря нескольким событиям во всемирной истории и истории Украины:

в 1938 году Честер Карлсон изобрел первую фотокопию бумажного документа;

в 1949 году СССР провел первые испытания ядерного оружия;

в 1968 году американский космический корабль «Аполлон-7» завершил полет, который стал первым пилотируемым полетом кораблей этой серии;

в 1980 году Папа Римский отменил вердикт 1633 года, который осуждал Галилея;

в 1995 году митрополита Филарета избрали Патриархом Киевским и всея Руси-Украины, что произошло на Всеукраинском поместном соборе;

в 2006 году на Гран-при Бразилии закончилась карьера семикратного чемпиона мира по автогонкам «Формула-1» Михаэля Шумахера.

Народные приметы:

если снег выпадает на талую землю — в следующем году будет плохой урожай;

если сосульки с крыш свисают — осень будет долгой;

если много шелухи на луке нынешнего урожая — зима будет суровой и холодной;

В этот день мировое сообщество отмечает День Фехнера (День психофизики), День австрийского игристого вина, Международный день Caps Lock, Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины и День рождения ксерокопии.

22 октября — день рождения в 1935 году Бориса Олийныка (украинский поэт), Катрин Денев (1943, французская актриса) и Робертино Лоретти (1947, итальянский певец, который стал всемирно известным в подростковом возрасте в начале 1960-х годов).