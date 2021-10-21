Кумовство в Раде - нардепы платят миллионы из бюджета родственникам коллег, фото - Радио Свобода

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Владимир Зеленский публично осуждал такое распространенное явление в украинской политике как кумовство. В конце концов, именно из друзей и бизнес-партнеров сформировал свое ближайшее властное окружение.

Непотизм распространился и в парламенте. Депутаты продолжают принимать на работу близких родственников — жен, братьев, невесток — себе в помощники.

На оплату труда этих родственников-помощников только в 2021 году потратили почти 2 млн грн из госбюджета, а за два года более — 4,5 млн.

«Схемы» обнаружили, что они успешно практикуют «лайфхак» — «обмениваются» родственниками, принимая их на бюджетную зарплату, чтобы эти действия формально не подпадали под потенциальный конфликт интересов.

Журналисты внимательно присмотрелись к помощникам народных депутатов. И увидели, что на эти должности они нередко берут детей и жен своих же коллег.

Таких случаев журналисты обнаружили по меньшей мере двенадцать. Закон не запрещает, но эксперты говорят, что такая практика несет коррупционные риски.

Выбор помощника, который затем будет получать зарплату из госбюджета, иногда базируется лишь на теплых отношениях, а не на профессиональных качествах.

Виктория Улиганец — жена «слуги народа», председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и вице-президента ПАСЕ Александра Мережко. За полтора года работы помощницей у его коллеги — «слуги» Игоря Марчука — она ​​заработала 750 тыс. грн.

Советовал коллегам взять помощницей свою жену Янину и член депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец. Янина Лубинец оказалась в подчинении «слуги народа» Арсения Пушкаренко и получает ежемесячно по 10 тыс. грн.

У заместителя председателя фракции «Батькивщина» Сергея Соболева от начала двухтысячных его жена Нина работает помощницей только в тех созывах, когда сам он — народный депутат (как, например, сейчас). Когда же Соболев не попал в пятый созыв парламента, ее работать в парламент не взяли — несмотря на большой опыт.

Работает помощницей и жена Виктора Черного — соратника Виктора Медведчука и члена фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Уже год, как Ольга Арканова-Черная имеет такой статус у его коллеги по фракции Александра Колтуновича.

Среди депутатских помощников есть и дети «слуг народа». Например, дочь главы комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина Анастасия — помощница его коллеги по фракции Андрея Задорожного, а сын самого Задорожного — Иван — помощник ее отца. Зарплату Анастасии Костиной и Ивану Задорожном насчитывают одинаковую — по 26 тыс. грн в месяц.

Личное знакомство с депутатом повлияло и на трудоустройство Романа Бондаря. С августа этого года сын представителя «Европейской солидарности» Михаила Бондаря стал помощником другого члена «ЕС» Максима Саврасова.

Когда уровень родства и личной преданности, а не подтвержденные профессиональные качества, определяют состав политической элиты, это создает неравные возможности для других талантливых украинцев. И неизбежно влияет на качество управления государством, утверждают «Схемы».

Прошел уже год как Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает депутатам нанимать себе в помощники за госсредства близких родственников. Впрочем, этот законопроект до сих пор не стал законом. В уже проголосованном документе антикоррупционный комитет увидел определенные несогласованности, а дальше он «потерялся» где-то на пути от аппарата Верховной Рады в сессионный зал для формального устранения недостатков. Он «плавает» в дебрях парламента уже больше года.

Это позволяет народным избранникам продолжать использовать бюджетные средства для финансирования членов своих семей, еще и предоставляя им привилегированный статус и свободный доступ ко многим властным коридорам.