Кумівство у Раді - нардепи платять мільйони з бюджету родичам колег, фото - Схеми

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Володимир Зеленський публічно засуджував таке поширене явище в українській політиці як кумівство. Та зрештою, саме із друзів та бізнес-партнерів сформував своє найближче владне оточення.

Непотизм поширився і на парламент. Депутати продовжують брати на роботу близьких родичів — дружин, братів, невісток — собі в помічники.

На оплату праці цих родичів-помічників лише у 2021 році витратили майже 2 млн грн з держбюджету, а за два роки понад — 4,5 млн.

«Схеми» виявили, що вони успішно практикують «лайфхак» — «обмінюються» родичами, беручи їх на бюджетну зарплату, щоб ці дії формально не підпадали під потенційний конфлікт інтересів.

Журналісти уважно придивились до помічників народних депутатів. І побачили, що на ці посади вони нерідко беруть дітей та дружин своїх же колег.

Таких випадків журналісти виявили щонайменше дванадцять. Закон це не забороняє, але експерти кажуть, що така практика несе корупційні ризики.

Вибір помічника, який потім отримуватиме зарплату з держбюджету, іноді базується лише на теплих стосунках, а не на професійних якостях.

Вікторія Улиганець — дружина «слуги народу», голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та віце-президента ПАРЄ Олександра Мережка. За півтора року роботи помічницею у його колеги — «слуги» Ігоря Марчука — вона заробила 750 тис. грн.

Радив колегам взяти помічницею свою дружину Яніну і член депутатської групи «Партія «За майбутнє" Дмитро Лубінець. Щоправда, сам він про це не розповідає. Яніна Лубінець опинилась в підпорядкуванні «слуги народу» Арсенія Пушкаренка та отримує щомісяця по 10 тис. грн.

В заступника голови фракції «Батьківщина» Сергія Соболєва від початку двотисячних його дружина Ніна працює помічницею лише у тих скликаннях, коли сам він — народний депутат (як, наприклад, зараз). Коли ж Соболєв не потрапив до п’ятого скликання парламенту, її працювати до парламенту не взяли — попри великий досвід.

Працює помічницею і дружина Віктора Чорного — соратника Віктора Медведчука та члена фракції «Опозиційна платформа — За життя». Уже рік, як Ольга Арканова-Чорна має такий статус у його колеги по фракції Олександра Колтуновича.

Серед депутатських помічників є і діти «слуг народу». Наприклад, донька голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна Анастасія — помічниця його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син самого Задорожного — Іван — помічник її батька. Зарплату Анастасії Костіній та Івану Задорожному нараховують однакову — по 26 тис. грн на місяць.

Особисте знайомство з депутатом вплинуло і на працевлаштування Романа Бондара. Від серпня цього року син представника «Європейської солідарності» Михайла Бондара став помічником іншого члена «ЄС» Максима Саврасова.

Коли рівень рідства та особистої відданості, а не підтверджені професійні якості, визначають склад політичної еліти, це створює нерівні можливості для інших талановитих українців. І неминуче впливає на якість управління державою, стверджують «Схеми».

Минув уже рік, відколи Верховна Рада ухвалила законопроект, який забороняє депутатам наймати собі в помічники за держкошт близьких родичів. Утім, цей законопроект досі не став законом. У вже проголосованому документі антикорупційний комітет побачив певні неузгодженості, а далі він «загубився» десь на шляху від апарату Верховної Ради до сесійної зали для формального усунення недоліків. Він «загубився» у нетрях парламенту вже на рік.

Це дозволяє народним обранцям продовжувати використовувати бюджетні кошти для фінансування членів своїх родин, ще й надаючи їм привілейований статус та вільний доступ до багатьох владних коридорів.