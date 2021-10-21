Застосування VR-окулярів для лікування «ледачого ока» у дітей схвалили у США

https://racurs.ua/ua/n161972-vr-okulyariy-dlya-likuvannya-ledachogo-oka-u-ditey-shvalyly-u-ssha.html

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Влада США схвалила застосування VR-окулярів для лікування «ледачого ока» у дітей. Очі при перегляді відео обробляють два зображення з різною контрастністю. Це змушує мозок не ігнорувати сигнали від «слабкого» органу.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило компанії Luminopia продавати окуляри віртуальної реальності для лікування зору у дітей з амбліопією, повідомляє прес-служба компанії.

При амбліопії (синдром «ледачого ока») знижується гострота зору одного або обох очей. Це відбувається, коли через функціональні розлади мозок не отримує нормальні сигнали від очей. Він не може поєднати зображення від двох органів у єдину картинку, тому віддає перевагу одному з них, а другий «відключає". В результаті слабше око починає бачити гірше.

Компанія Luminopia пропонує в окулярах віртуальної реальності передавати зображення кожному органу окремо. Під час перегляду фільмів, мультфільмів і телешоу пацієнт бачить картинки з різною контрастністю — для сильнішого ока вона зменшена до 15% від контрастності слабкого. Це дозволяє змусити мозок обробляти картинку від «відключеного» органу, тим самим зупинити втрату зору і вилікувати амбліопію.

Під час тестування технології порівнювали дві групи дітей — зі звичайними терапевтичними окулярами і VR-окулярами. Добровольці з другої групи упродовж 12 тижнів по годині в день дивилися спеціально оброблені відео. В результаті їхній зір покращився більше, ніж у першої групи.

При цьому під час використання VR-технологій у 19,6% дітей були виявлені побічні ефекти. Найчастіше вони виражалися в нудоті, головних болях і неузгодженому русі очей. Автори дослідження назвали ці проблеми «незначними», оскільки у тих, хто носив звичайні терапевтично окуляри, побічні ефекти виникли у 13% випадків.

У FDA ознайомилися з результатами досліджень і вирішили, що «користь від продукту перевершує його відомі ризики при належному використанні». Там схвалили застосування VR-окулярів під наглядом лікаря-офтальмолога. Виробник заявив, що має намір вивести пристрій на масовий ринок у 2022 році.