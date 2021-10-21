VR-очки для лечения «ленивого глаза» у детей одобрили в США

VR-очки для лечения «ленивого глаза» у детей одобрили в СШАhttps://racurs.ua/n161972-vr-ochki-dlya-lecheniya-lenivogo-glaza-u-detey-odobrili-v-ssha.htmlРакурс
Власти США одобрили применение VR-очков для лечения «ленивого глаза» у детей. Глаза при просмотре видео обрабатывают два изображения с разной контрастностью — это заставляет мозг не игнорировать сигналы от «слабого» органа.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Luminopia продавать очки виртуальное реальности для лечения зрения у детей с амблиопией, сообщает пресс-служба фирмы.
При амблиопии (синдроме «ленивого глаза») снижается острота зрения одного или обоих глаз. Это происходит, когда из-за функциональных расстройств мозг не получает нормальные сигналы от глаз. Он не может совместить изображения от двух органов в единую картинку, поэтому отдаёт предпочтение одному из них, а второй «отключает». В результате слабый глаз начинает видеть хуже.
Luminopia предлагает в очках виртуальной реальности передавать изображение каждому органу по отдельности. Во время просмотра фильмов, мультфильмов и телешоу пациент видит картинки с разной контрастностью — для сильного глаза она уменьшена до 15% от контрастности слабого. Это позволяет заставить мозг обрабатывать картинку от «отключенного» органа, тем самым остановить потерю зрения и вылечить амблиопию.
Во время тестирования технологии сравнивали две группы детей — с обычными терапевтическими очками и VR-очками. Добровольцы из второй группы в течение 12 недель по часу в день смотрели специально обработанные видео. В результате их зрение улучшилось больше, чем у первой группы.
При этом во время использования VR-технологий у 19,6% детей были обнаружены побочные эффекты. Чаще всего они выражались в тошноте, головной боли и несогласованном движении глаз. Авторы исследования назвали эти проблемы «незначительными», поскольку у тех, кто носил обычные терапевтически очки, побочные эффекты возникли в 13% случаев.
В FDA, ознакомившись с результатами исследований, решили, что «польза от продукта превосходит его известные риски при надлежащем использовании». Там одобрили применение VR-очков под наблюдением врача-офтальмолога. Производитель заявил, что намерен вывести устройство на массовый рынок в 2022 году.