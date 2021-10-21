VR-очки для лечения «ленивого глаза» у детей одобрили в США

https://racurs.ua/n161972-vr-ochki-dlya-lecheniya-lenivogo-glaza-u-detey-odobrili-v-ssha.html

Ракурс

Власти США одобрили применение VR-очков для лечения «ленивого глаза» у детей. Глаза при просмотре видео обрабатывают два изображения с разной контрастностью — это заставляет мозг не игнорировать сигналы от «слабого» органа.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Luminopia продавать очки виртуальное реальности для лечения зрения у детей с амблиопией, сообщает пресс-служба фирмы.