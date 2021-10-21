Ювілей Шумахера і День святого Якова — свято завтра 22 жовтня

https://racurs.ua/ua/n161974-uviley-shumahera-i-den-svyatogo-yakova-prymety-i-tradyciyi-22-jovtnya.html

Ракурс

22 жовтня православними людьми шанується святий Яків, один з апостолів. Після воскресіння та вознесіння Ісуса Христа Яків Алфеїв проповідував, а згодом став єпископом Єрусалимським.

Загалом про його життя залишилося мало відомостей. Окрім нього, Якова Алфеєвого, серед апостолів був ще один Яків, тож щодо деяких подій не зрозуміло, про кого саме йдеться.

Також на 22 жовтня припадає Всесвітній день людей з вадами мовлення. У світі близько 3 млн людей страждають на заїкання. Причини, які призводять до виникнення заїкання, досі точно не встановлені.

Цього дня іменини святкують Авраам, Максим, Петро, Костянтин, Яків, Андронік, Афанасія.

22 жовтня увійшло в історію завдяки кільком подіям у всесвітній історії та історії України:

у 1938 році Честером Карлсоном була винайдена перша фотокопія паперового документа;

у 1949 році СРСР провів перші випробування ядерної зброї;

у 1968 році американський космічний корабель «Аполлон-7» завершив політ, який став першим пілотованим польотом кораблів цієї серії;

у 1980 році Папою Римським був скасований вердикт 1633 року, який засуджував Галілея;

у 1995 році митрополита Філарета обрали Патріархом Київським і всієї Руси-України, що сталося на Всеукраїнському Помісному Соборі;

у 2006 році на Гран-прі Бразилії закінчилася кар'єра семиразового чемпіона світу з автоперегонів «Формула-1» Міхаеля Шумахера.

Народні прикмети:

якщо сніг випадає на талу землю — наступного року буде поганий урожай;

якщо бурульки з дахів звисають — осінь буде довгою;

якщо багато лушпиння на цибулі з цьогорічного урожаю — зима буде суворою і холодною;

У цей день світова спільнота відзначає День Фехнера (День психофізики), День австрійського ігристого вина, Міжнародний день Caps Lock, Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінки та День народження ксерокопії.

22 жовтня — день народження у 1935 році Бориса Олійника (український поет), Катрін Деньов (1943, французька акторка) і Робертіно Лоретті (1947, італійський співак, котрий став усесвітньо відомим у підлітковому віці на початку 1960-х років).