Планы «слуг» по Киеву озвучил Корниенко

«Слуга народа» до конца года планирует принять закон о столице, фото: КГГА

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«Слуги народа» поддерживает законопроект о столице № 2143−3 и планирует принять его до конца года по спецпроцедуре.

Об этом заявил глава партии и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Корниенко отметил, что было несколько версий этого законопроекта.

Я рад, что комитет поддержал именно такую версию, которая не содержит нездоровых амбиций. Она отвечает тем вопросам, которые волнуют киевлян. Мы бы хотели завершить в ноябре эту историю в парламенте: собрать подписи и проголосовать по специальной процедуре законопроект, — заявил он.



Законопроект предусматривает, что:

Киевский городской глава избирается на открытых выборах, возглавляет Киевсовет и исполнительный комитет по должности, отвечает за состояние дел в столице, распоряжается местным бюджетом;

глава КГГА назначается президентом, подконтролен и подотчетен правительству и президенту, ответственен за законность в городе.

Также «Слуга народа» зарегистрировала законопроект, который увеличит долю зачисления НДФЛ в местный бюджет столицы с 40% до 50%. В политсиле ожидают, что это позволит в перспективе увеличить поступления в бюджет Киева почти на 7 млрд грн ежегодно.