Плани «слуг» щодо Києва озвучив Корнієнко

«Слуга народу» до кінця року планує ухвалити закон про столицю, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n162020-planu-slug-schodo-kyieva-ozvuchyv-korniienko.html

Ракурс

«Слуга Народу» підтримує законопроект про столицю № 2143−3 та планує ухвалити його до кінця року за спецпроцедурою.

Про це заявив голова партії та перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє прес-служба політсили.

Корнієнко зазначив, що було кілька версій цього законопроекту.

Я тішусь, що комітет підтримав саме таку версію, яка не містить нездорових амбіцій. Вона відповідає тим питанням, які хвилюють киян. Ми би хотіли завершити в листопаді цю історію в парламенті: зібрати підписи та проголосувати за спеціальною процедурою законопроєкт, — заявив він.



Законопроект передбачає, що:

Київський міський голова обирається на відкритих виборах, очолює Київраду та виконавчий комітет за посадою, відповідає за стан справ у столиці, розпоряджається місцевим бюджетом;

голова КМДА призначається президентом, підконтрольний і підзвітний уряду та президенту, відповідальний за законність у місті.

Також «Слуга народу» зареєструвала законопроект, який збільшить частку зарахування ПДФО до місцевого бюджету столиці з 40% до 50%. У політсилі очікують, що це дозволить у перспективі збільшити надходження до бюджету Києва майже на 7 млрд грн щороку.