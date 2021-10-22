Кличко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n161979-golosno-yaskravo-ale-nepravda-klychko-pro-protystoyannya-z-zelenskym.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, розкрив деталі своєї зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Він назвав слова ЗМІ щодо спроб «посунути» себе неправдою. Таку заяву Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, чутки про протистояння Банкової і Кличка розганяють певні сили, яким не потрібен конструктивний діалог.

Ще раз підкреслю: наша зустріч була діловою й говорили про розв’язання проблем Києва в умовах нинішніх викликів. А їх у нас багато. І нам потрібна ефективна взаємодія — виключно на користь Києва та України. Це я говорю, як мер столиці і як голова Асоціації міст України, — додав Кличко.



До цього «Дзеркало тижня» оприлюднило матеріал, у якому стверджує, що силовики отримали команду Зеленського продовжувати публічний тиск на Кличка для отримання «свого» голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Мер Києва натомість заявив, що всі кримінальні справи щодо КМДА розвалюються й не мають під собою підґрунтя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кличко призначив своїм заступником людину з команди Авакова.