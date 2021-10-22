Кличко. Фото: Лига

https://racurs.ua/n161979-gromko-yarko-no-nepravda-klichko-o-protivostoyanii-s-zelenskim.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, раскрыл детали своей встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Он назвал слова СМИ о попытках «подвинуть» себя неправдой. Такое заявление Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.

По его словам, слухи о противостоянии Банковой и Кличко разгоняют определенные силы, которым не нужен конструктивный диалог.

Еще раз подчеркну: наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов. А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие — исключительно в пользу Киева и Украины. Это я говорю, как мэр столицы и как глава Ассоциации городов Украины, — добавил Кличко.



До этого «Зеркало недели» обнародовало материал, в котором утверждает, что силовики получили команду Зеленского продолжать публичное давление на Кличко для получения «своего» главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Мэр Киева в то же время заявил, что все уголовные дела в отношении КГГА разваливаются и не имеют под собой оснований.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кличко назначил своим заместителем человека из команды Авакова.