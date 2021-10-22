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Ракурс
Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма, она выпускница КНУ

Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма, она выпускница КНУ (ФОТО)

22 окт 2021, 09:31
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Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках фильма. Женщину спасти не удалось.

Голливудский актер на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом. В момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

Болдуин на съемках "Ржавчины"

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию округа Санта-Фе в Нью-Мексико.

Оператор Галина Хатчинс погибла, врачам не удалось спасти ее жизнь. В результате инцидента пострадал и режиссер картины Джоэл Соуз. Сейчас он находится в критическом состоянии после госпитализации.

Галина Хатчинс

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не предъявлено обвинений. Представитель съемочной группы заявил, что они сотрудничают с полицией, а производство фильма приостановлено.

Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются. По информации The Hollywood Reporter, патрон в пистолете должен был быть холостым.

Кинооператор Галина Хатчинс родилась в Украине, а в 2015 году окончила Американский институт кино. Она участвовала в съемках таких фильмов, как «Слепой огонь» и «Безумный Шляпник».

Съемки фильма "Ржавчина", фото - ФБ погибшей Г.Хатчинс

Фильм «Ржавчина» рассказывает об известном преступнике, за голову которого назначена большая награда. Он помогает своему внуку выбраться из тюрьмы в Канзасе после того, как подростка осудили за случайное повешение и приговорили к смертной казни через повешение. Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль.

Галина Хатчинс родилась в СССР в Заполярье, на советской военной базе. Она закончила Киевский национальный университет в Украине по специальности «Международная журналистика», работала журналистом-расследователем в британских документальных производствах в Европе. Среди последних работ Галины — лента «Слепой огонь», антирасистская полицейская драма.


В США Галина приехала в 2015 году. Она поселилась в Лос-Анджелесе. В Фейсбук она указала местом своего рождения Киев.

Источник: Ракурс


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