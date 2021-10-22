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Ракурс
Алек Болдуін застрелив оператора на зйомках фільму. Це українка, випускниця КНУ

Алек Болдуін застрелив оператора на зйомках фільму, вона випускниця КНУ (ФОТО)

22 жов 2021, 09:31
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Актор Алек Болдуін випадково застрелив оператора на зйомках фільму. Жінку врятувати не вдалося.

Голлівудський актор на зйомках фільму «Іржа» (Rust) випадково вистрілив зі зброї, яку було реквізитом. У момент пострілу осколки кулі розлетілися і поранили двох людей.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на поліцію округу Санта-Фе в Нью-Мексико.

Оператор Галина Хатчинс загинула, лікарям не вдалося врятувати її життя. В результаті інциденту постраждав і режисер картини Джоел Соуз. Зараз він перебуває в критичному стані після госпіталізації.

Болдуін під час знімань "Іржі"

Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень. Представник знімальної групи заявив, що вони співпрацюють з поліцією, а виробництво фільму призупинено.

Обставини, при яких пістолет виявився заряджений бойовими патронами, а також причини, за якими Болдуін стріляв в режисера і оператора, не розкриваються. За інформацією The Hollywood Reporter, патрон в пістолеті повинен був бути холостим.

Кінооператор Галина Хатчинс народилася в Україні, а в 2015 році закінчила Американський інститут кіно. Вона брала участь в зйомках таких фільмів, як «Сліпий вогонь» і «Божевільний Капелюшник».

Зйомки фільму "Іржа", фото - ФБ загиблої Г.Хатчинс

Фільм «Іржа» розповідає про відомого злочинця, за голову якого призначена значна нагорода. Він допомагає своєму онукові вибратися з в’язниці в Канзасі після того, як підлітка засудили за випадкове повішення і засудили до смертної кари через повішення. Болдуін виступав продюсером фільму і грав в ньому головну роль.

Галина Хатчинс народилася в СРСР у Заполяр’ї, на радянській військовій базі. Вона закінчила Київський національний університет в Україні за спеціальністю «Міжнародна журналістика», працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних виробництвах у Європі. Серед останніх робіт Галини — стрічка «Сліпий вогонь», антирасистська поліцейська драма.

Галина Хатчинс


До США Галина приїхала у 2015 році. Вона оселилася у Лос-Анджелесі. У Фейсбук вона вказала місцем свого народження Київ.

Джерело: Ракурс


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