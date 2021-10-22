У Молдові – криза з газом, фото: Sputnik

https://racurs.ua/ua/n162019-ukrayina-dopomoje-molodovi-z-gazom-danilov.html

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Україна допоможе Молдові, в якій через критичну ситуацію з постачанням газу оголошено надзвичайний стан, певними обсягами «блакитного палива», з урахуванням ситуації, яка склалася у цій країні через шантаж з боку російського «Газпрому».

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про це сьогодні, 22 жовтня, під час брифінгу за результатами засідання відомства.

За словами Данілова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав листа від своєї молдавської колеги Наталії Гаврилиці з проханням допомогти певними обсягами газу.

Ми прийняли рішення до Кабміну, щоб вони це питання розглянули. Ми розуміємо, що таку допомогу Республіці Молдова ми найближчим часом можемо зробити, — зазначив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що цей газ буде постачатися не за гроші — його передадуть на певний період, для того, щоб Молдова відповідні обсяги газу згодом повернула.

В нас є і власна зацікавленість в тому, щоб у Молдові був газ, тому що ми поєднані в єдину систему — у нас є певна територія, яка живиться з території Молдови, — наголосив Данілов.

Сьогодні парламент Молдови оголосив 30-денний режим надзвичайного стану через ситуацію із газом. За словами Гаврилиці, тиск у газотранспортній системі країни перебуває на критичному для її функціонування рівні.

Прем'єр зазначила, що компанія «Молдовагаз», яку контролює «Газпром», не забезпечує необхідних обсягів природного газу.

Контракт на постачання газу «Газпромом» у Молдові завершився наприкінці вересня. Його вдалося продовжити лише на місяць через суперечку щодо ціни «блакитного палива» — Молдову не влаштовує надто висока ціна, яку висуває «Газпром». Наразі переговори щодо нового контракту тривають.