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Ракурс
Обстріли на Донбасі тривають, фото:

Обстріли на Донбасі — постраждали двоє українських військових

22 жов 2021, 19:15
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На Донбасі російсько-терористичні війська продовжують порушувати домовленості про припинення вогню.

Станом на 17.00 сьогоднішнього дня, 22 жовтня, з початку доби зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. В результаті одного українського військового було поранено, ще один зазнав бойового травмування. Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Обох постраждалих військових госпіталізували, стан їхнього здоров’я задовільний.

Зафіксовані такі випадки порушення режиму припинення вогню бойовиками:


  • неподалік Золотого-4 окупанти двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;
  • у напрямку Красногорівки російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм;
  • у бік Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • позиції українських військових в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети;
  • біля Новозванівки окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс;
  • поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ нещодавно назвали кількість загиблих з початку року українських військових.

Джерело: Ракурс


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