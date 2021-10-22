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Обстріли на Донбасі тривають, фото:
Обстріли на Донбасі — постраждали двоє українських військовихhttps://racurs.ua/ua/n162018-obstrily-na-donbasi-postrajdaly-dvoie-ukrayinskyh-viyskovyh.htmlРакурс
На Донбасі російсько-терористичні війська продовжують порушувати домовленості про припинення вогню.
Станом на 17.00 сьогоднішнього дня, 22 жовтня, з початку доби зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. В результаті одного українського військового було поранено, ще один зазнав бойового травмування. Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил (ООС).
Обох постраждалих військових госпіталізували, стан їхнього здоров’я задовільний.
Зафіксовані такі випадки порушення режиму припинення вогню бойовиками:
- неподалік Золотого-4 окупанти двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;
- у напрямку Красногорівки російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм;
- у бік Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- позиції українських військових в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети;
- біля Новозванівки окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс;
- поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у ЗСУ нещодавно назвали кількість загиблих з початку року українських військових.
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