Обстріли на Донбасі тривають, фото:

https://racurs.ua/ua/n162018-obstrily-na-donbasi-postrajdaly-dvoie-ukrayinskyh-viyskovyh.html

Ракурс

На Донбасі російсько-терористичні війська продовжують порушувати домовленості про припинення вогню.

Станом на 17.00 сьогоднішнього дня, 22 жовтня, з початку доби зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. В результаті одного українського військового було поранено, ще один зазнав бойового травмування. Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Обох постраждалих військових госпіталізували, стан їхнього здоров’я задовільний.

Зафіксовані такі випадки порушення режиму припинення вогню бойовиками:

неподалік Золотого-4 окупанти двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;

у напрямку Красногорівки російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм;

у бік Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

позиції українських військових в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети;

біля Новозванівки окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс;

поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ нещодавно назвали кількість загиблих з початку року українських військових.