Обстрелы на Донбассе продолжаются, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n162018-obstrely-na-donbasse-postradali-dvoe-ukrainskih-voennyh.html

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На Донбассе российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о прекращении огня.

По состоянию на 17.00 сегодняшнего дня, 22 октября, с начала суток зафиксированы девять нарушений режима прекращения огня. В результате один украинский военный ранен, еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС).

Оба пострадавших военных госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.

Зафиксированы такие случаи нарушения режима прекращения огня боевиками:

неподалеку от Золотого-4 оккупанты дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Красногоровки российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;

в сторону Катериновки оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

позиции украинских военных в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы;

у Новозвановки оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс;

вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, — отмечается в сообщении.

Напомним, в ВСУ недавно назвали количество погибших с начала года украинских военных.