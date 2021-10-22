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Ракурс
Обстрелы на Донбассе продолжаются, фото: «Слово и Дело»

Обстрелы на Донбассе — пострадали двое украинских военных

22 окт 2021, 19:15
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На Донбассе российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о прекращении огня.

По состоянию на 17.00 сегодняшнего дня, 22 октября, с начала суток зафиксированы девять нарушений режима прекращения огня. В результате один украинский военный ранен, еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС).

Оба пострадавших военных госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.

Зафиксированы такие случаи нарушения режима прекращения огня боевиками:


  • неподалеку от Золотого-4 оккупанты дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
  • в направлении Красногоровки российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;
  • в сторону Катериновки оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • позиции украинских военных в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы;
  • у Новозвановки оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс;
  • вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, — отмечается в сообщении.

Напомним, в ВСУ недавно назвали количество погибших с начала года украинских военных.

Источник: Ракурс


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