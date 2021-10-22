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Ракурс
Данилов пришел к СМИ отчитываться о новой серии СНБО

Данилов пришел к СМИ отчитываться о новой серии СНБО (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 окт 2021, 19:04
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Совет национальной безопасности и обороны Украины собрал 22 октября президент Украины Владимир Зеленский. Темой заседания якобы должна была стать энергетика.

Это уже второе заседание СНБО в октябре, причем второе за неделю. В прошлую пятницу секретарь этого органа сообщил об ошибках в тексте решения о санкциях в отношении криминальных авторитетов.


Из-за этого уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В решении СНБО были технические ошибки. В частности, в латинице — некоторые буквы не соответствовали данным в паспортах. Кроме того, неправильно были указаны даты рождения и гражданство.

Источник: Ракурс


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