Данилов пришел к СМИ отчитываться о новой серии СНБО

https://racurs.ua/n162013-danilov-prishel-k-smi-otchityvatsya-o-novoy-serii-snbo-translyaciya.html

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Совет национальной безопасности и обороны Украины собрал 22 октября президент Украины Владимир Зеленский. Темой заседания якобы должна была стать энергетика.

Это уже второе заседание СНБО в октябре, причем второе за неделю. В прошлую пятницу секретарь этого органа сообщил об ошибках в тексте решения о санкциях в отношении криминальных авторитетов.

Из-за этого уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В решении СНБО были технические ошибки. В частности, в латинице — некоторые буквы не соответствовали данным в паспортах. Кроме того, неправильно были указаны даты рождения и гражданство.