Топ-чиновников Нацполиции уволили из-за ошибок в санкционных списках СНБО

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За ошибки СНБО в санкциях в отношении криминальных авторитетов уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Об этом 22 октября заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ранее силовики рассказывали, что из-за ошибок наказали восемь человек, но никакой конкретной информации не было. В Раде сегодня спросили у руководителя МВД, как могли допустить 108 ошибок и кого конкретно за это наказали?

По словам Монастырского, в решении СНБО действительно были технические ошибки. В частности, в латинице некоторые буквы не соответствовали данным в паспортах. Кроме того, неправильно были указаны даты рождения и гражданство лиц.

Министр добавил, что обновленные данные уже переданы в Нацбанк, чтобы заблокировать счета этих уголовных авторитетов, а после проведения внутреннего расследования уволили нескольких чиновников, в частности, руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В пятницу, 15 октября, Данилов заявил, что в решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

17 октября секретарь Совбеза и обороны объяснил, что ошибки касались транслитерации фамилий.

Данилов также признал, что среди более чем 650 человек все же был один, который оказался в списке случайно. Санкции против него уже сняли.