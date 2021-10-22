За помилки РНБО у санкціях звільнили топ-посадовців Нацполіції

https://racurs.ua/ua/n161989-za-pomylky-rnbo-u-sankciyah-zvilnyly-top-posadovciv-nacpoliciyi.html

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За помилки РНБО у санкціях щодо кримінальних авторитетів звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Про це 22 жовтня заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час години питань до уряду у Верховній Раді.

Раніше силовики розповідали, що через помилки покарали вісьмох осіб, але жодної конкретної інформації не було. У Раді сьогодні запитали в керівника МВС, як могли припуститися 108 помилок і кого конкретно за це покарали?

За словами Монастирського, у рішенні РНБО дійсно були технічні помилки. Зокрема, у латиниці — деякі букви не відповідали даним, що були у паспортах. Крім того, неправильно були вказані дати народження та громадянство осіб.

Міністр додав, що оновлені дані вже передали до Нацбанку, щоб заблокувати рахунки цих кримінальних авторитетів, а після проведення внутрішнього розслідування звільнили кількох посадовців, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У п’ятницю, 15 жовтня, Данілов заявив, що у рішенні РНБО, яке стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, була допущена помилка відносно 108 осіб.

17 жовтня секретар Радбезу та оборони пояснив, що помилки стосувалися транслітерації прізвищ.

Данілов також визнав, що серед більш ніж 650 осіб таки була одна особа, яка опинилась у переліку випадково. Санкції щодо неї вже зняли.