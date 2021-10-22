Венедіктова. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n161988-venediktova-doriknula-iranu-za-ignor-u-spravi-schodo-aviakatastrofy.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані досі розслідується через гальмування з боку уряду Ірану та браку міжнародної підтримки.

Таку заяву зробила генпрокурор Ірина Венедіктова під час зустрічі з президентом Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамедом Есмаїліоном та помічником посла Канади в Україні Мавурнiн Мунi, передає прес-служба.

За її словами, українські прокурори направляють запити про міжнародну правову допомогу, проте строки їх виконання в умовах пандемії занадто тривалі. Іранська ж сторона так і не надала повних відповідей на українські запити про міжнародну правову допомогу, а останній із них взагалі залишила без реагування.

В Ірані своя кваліфікація та своя справа, до матеріалів якої ми не маємо доступу. У цьому році Іран заявив про передачу своєї справи щодо 10 підозрюваних осіб до суду, проте відомості щодо них ретельно приховуються. Уже відбулося три раунди офіційних україно-іранських переговорів. Ми чули пропозиції від іранської сторони про можливі форми співпраці, які так і залишилися обіцянками, — заявила Венедіктова.



Як відомо, за результатами переговорів, які відбулися на початку червня, українська сторона погодилася ознайомитися з матеріалами справи в судових органах Ірану, а також відвідати судовий процес в Ірані без права голосу. Офіс генпрокурора скерував лист для підготовки документів та визначення українських представників до складу делегації, але через чотири місяці жодної відповіді не було отримано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авіакатастрофа в Ірані, під час якої нібито випадково був збитий літак Міжнародних авіаліній України, досі розслідується. Міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить у те, що український літак був збитий через людську помилку.