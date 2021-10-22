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Ракурс
Нардепа Устінову з розбитою головою швидка відвезла в лікарню, фото - ФБ О.Стефанішиної

Нардепа Устінову з розбитою головою швидка відвезла з Ради в лікарню (ФОТО)

22 жов 2021, 11:09
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Надзвичайна подія у Верховній Раді — на голову нардепа Олександри Устінової у будівлі парламенту впав дверний засув.

Фото депутата з розбитою головою опублікувала її колега по групі «Справедливість» Ольга Стефанишина.

Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі, — заспокоїла Стефанишина.

На одному з фото Стефанишиної на голові Устінової кривава пляма. Нардепа відвезли з роботи у Раді у лікарню на огляд.

Нардепа Устінову з розбитою головою швидка відвезла в лікарню, фото - ФБ О.Стефанішиної

Нардепа Устінову з розбитою головою швидка відвезла в лікарню, фото - ФБ О.Стефанішиної


У коментарях під постом Стефанишиної колеги Устінової зичать їй швидкого одужання. Ірина Геращенко з «Євросолідарності» назвала інцидент «кошмаром», а Наталя Піпа з «Голосу» роботу в Раді вважає «небезпечною», вона побажала одужання Олександрі.

До слова, саме Устінова запропонувала у вересні запровадити парламенту України санкції проти Ігоря Коломойського.

Джерело: Ракурс


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