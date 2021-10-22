Нардепа Устінову з розбитою головою швидка відвезла в лікарню, фото - ФБ О.Стефанішиної

https://racurs.ua/ua/n161987-nardepa-ustinovu-z-rozbytou-golovou-shvydka-vidvezla-z-rady-v-likarnu-foto.html

Ракурс

Надзвичайна подія у Верховній Раді — на голову нардепа Олександри Устінової у будівлі парламенту впав дверний засув.

Фото депутата з розбитою головою опублікувала її колега по групі «Справедливість» Ольга Стефанишина.

Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі, — заспокоїла Стефанишина.

На одному з фото Стефанишиної на голові Устінової кривава пляма. Нардепа відвезли з роботи у Раді у лікарню на огляд.

У коментарях під постом Стефанишиної колеги Устінової зичать їй швидкого одужання. Ірина Геращенко з «Євросолідарності» назвала інцидент «кошмаром», а Наталя Піпа з «Голосу» роботу в Раді вважає «небезпечною», вона побажала одужання Олександрі.

До слова, саме Устінова запропонувала у вересні запровадити парламенту України санкції проти Ігоря Коломойського.