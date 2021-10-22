Нардепа Устинову с разбитой головой скорая увезла из Рады в больницу, фото - ФБ О.Стефанишиной

https://racurs.ua/n161987-nardepa-ustinovu-s-razbitoy-golovoy-skoraya-uvezla-iz-rady-v-bolnicu-foto.html

Ракурс

Чрезвычайное происшествие в Верховной Раде — на голову нардепа Александры Устиновой в здании парламента упал дверной засов.

Фото депутата с разбитой головой опубликовала ее коллега по группе «Справедливость» Ольга Стефанишина.

Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле, — успокоила Стефанишина.

На одном из фото Стефанишиной на голове видно Устиновой кровавое пятно. Нардепа увезли с работы в Раде в больницу на осмотр.

В комментариях под постом Стефанишинои коллеги Устиновой желают ей скорейшего выздоровления. Ирина Геращенко из «Евросолидарности» назвала инцидент «кошмаром», а Наталья Пипа из «Голоса» работу в Раде считает «опасной», она пожелала выздоровления Александре.

К слову, именно Устинова предложила в сентябре ввести парламенту Украины санкции против Игоря Коломойского.