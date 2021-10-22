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Ракурс
Нардепа Устинову с разбитой головой скорая увезла из Рады в больницу, фото - ФБ О.Стефанишиной

Нардепа Устинову с разбитой головой скорая увезла из Рады в больницу (ФОТО)

22 окт 2021, 11:09
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Чрезвычайное происшествие в Верховной Раде — на голову нардепа Александры Устиновой в здании парламента упал дверной засов.

Фото депутата с разбитой головой опубликовала ее коллега по группе «Справедливость» Ольга Стефанишина.

Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле, — успокоила Стефанишина.

На одном из фото Стефанишиной на голове видно Устиновой кровавое пятно. Нардепа увезли с работы в Раде в больницу на осмотр.

Нардепа Устинову с разбитой головой скорая увезла в больницу, фото - ФБ О.Стефанишиной

Нардепа Устинову с разбитой головой скорая увезла в больницу, фото - ФБ О.Стефанишиной


В комментариях под постом Стефанишинои коллеги Устиновой желают ей скорейшего выздоровления. Ирина Геращенко из «Евросолидарности» назвала инцидент «кошмаром», а Наталья Пипа из «Голоса» работу в Раде считает «опасной», она пожелала выздоровления Александре.

К слову, именно Устинова предложила в сентябре ввести парламенту Украины санкции против Игоря Коломойского.

Источник: Ракурс


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