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Карантин оголосили у школах Києва. Фото: istock

Карантин оголосили у школах Києва

22 жов 2021, 11:05
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Карантин у Києві запроваджують вже завтра — школи столиці не працюватимуть щонайменше два тижні.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник в ефірі «Україна 24»


Рішення набирає чинності відзавтра — з 23 жовтня. Зауважимо, що за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1 тис. 323 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 22 жовтня — 249 тис. 21.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину. Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на Covid-19.

Джерело: Ракурс


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