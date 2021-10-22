Що відомо про українку-оператора, яку застрелив Алек Болдвін. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n161985-scho-vidomo-pro-ukrayinku-operatora-yaku-zastrelyv-alek-boldvin-foto.html

Ракурс

Алек Болдвін, голлівудський актор, застрелив під час зйомок картини «Іржа» оператора — 42-річну Галину Хатчинс.

Жінка народилася в Києві в 1979 році. Вона навчалася в Київському державному університеті, спеціалізуючись на міжнародній журналістиці. Про це пишеться на офіційному сайті Хатчинс.

Як журналіст-розслідувач співпрацювала з британськими кінодокументалістами. В останні роки Галина Хатчинс проживала в Лос-Анджелесі, де закінчила курс кінематографії в AFI Conservatory (2013−2015).

Співпрацювала як оператор-постановник з компанією ICG. Працювала над фільмами «Дорогенька» (2019), «Заклятий ворог» (2020), Blindfire (2020), «Божевільний Капелюшник» (2021).

У 2018 році Галина потрапила в ТОП-8 жінок американської кіноіндустрії за версією кіностудії 21st Century Fox.

У 2019 видання American Cinematographer оголосило її переможницею в номінації «Висхідна зірка». У 2013 році у Галини та її чоловіка Метью Хатчинса народився син Андрос.

Нагадаємо, актор Алек Болдвін випадково застрелив оператора на зйомках фільму. Жінку врятувати не вдалося. В результаті інциденту постраждав і режисер картини Джоел Соуз. Зараз він перебуває в критичному стані після госпіталізації.