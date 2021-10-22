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Ракурс
Савченко. Фото: МВС

Екс-нардепа Савченко упіймали з підробленим COVID-сертифікатом (ФОТО)

22 жов 2021, 10:45
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Надія Савченко, колишній народний депутат України і її сестра Віра, намагалися використати підроблені COVID-сертифікати, щоби потрапити в Україну.

Їх виявили прикордонники під час перевірки документів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Документ. Фото: МВС

Інцидент трапився в аеропорту «Бориспіль». Підроблені документи вилучені, триває слідство. За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.


У МВС наголосили, що поліція завела вже майже 800 кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду в міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені в «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину. Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на Covid-19.

Джерело: Ракурс


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