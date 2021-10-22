Суд зобов'язав Львів віддати останки НКВСівця Кузнецова у РФ - реакція Садового

https://racurs.ua/ua/n161983-sud-zobov-yazav-lviv-viddaty-ostanky-nkvsivcya-kuznecova-u-rf-reakciya-sadovogo.html

Ракурс

Касаційний адмінсуд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міськради дозволити перепоховання останків агента НКВС Миколи Кузнецова на меморіальному комплексі у російському Єкатеринбурзі.

Раніше мерія відмовилася провести ексгумацію і передати рештки радянського агента його родичам у Єкатеринбурзі. Рішення касації — не перше у цій справі.

22 жовтня виконком Львівської міськради вкотре розглядатиме рішення про перепоховання Миколи Кузнецова на вимогу суду.

Я вкотре маю два питання до людей, які ухвалюють такі рішення: 1. Чи вважаєте ви можливою будь-яку співпрацю із агресором у час війни? 2. А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні ув’язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях? Наша позиція однозначна — ми не співпрацюємо із окупантами! — написав Садовий у своїх соцмережах

Позивачкою у цій справі з 2008 року є громадянка РФ Маргарита Брюханова. Миколу Кузнецова у 1960 році перепоховали на Пагорбі Слави у Львові. Львівські праворадикали неодноразово розмальовували могилу Кузнецова, а в березні 2019 року невідомі викрали бронзовий барельєф із його могили. Взимку 2021 року біля могили виявили підкоп.

Родичі Кузнецова кілька разів просили виконком Львівської міськради дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, оскільки вони не можуть доглядати за могилою на відстані, а у Львові його могилу систематично пошкоджують вандали.

Утім, мер Садовий заявляв, що ексгумувати останки російського агента неможливо, в той час, коли в російському полоні перебувають українські громадяни. Крім цього, міська рада просила СБУ та МЗС надати свій висновок щодо перепоховання Кузнецова.

Племінниця радянського агента НКВС Брюханова подала на міську раду Львова до суду. 27 жовтня 2020 року Львівський окружний адмінсуд зобов’язав міськраду повторно розглянути рішення про перепоховання останків Кузнецова й це рішення мерія не змогла оскаржити в апеляції. Після цього Брюханова звернулася до Верховного суду з проханням зобов’язати ЛМР дозволити перепоховання її дядька.

15 вересня суддя Касаційного адмінсуду Михайло Смокович зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради дозволити перепоховання останків Кузнєцова з Пагорбу Слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, Кузнецов — радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою — загинув у бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.