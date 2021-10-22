«Слугу» Третьякову все ж відсторонять від засідань у Раді. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n161982-slugu-tretyakovu-vse-j-vidstoronyat-vid-zasidan-u-radi.html

Ракурс

Галину Третьякову, скандального депутата від «Слуги народу», відсторонять від участі у пленарних засіданнях на п’ять днів.

Таку пропозицію подав комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради. Про це повідомили у прес-службі «Слуги народу».

Відповідно до статті 51 регламенту таке рішення Верховна Рада має прийняти без обговорення. Голосування може відбутися на наступному пленарному тижні з 2 листопада.

Як відомо, у партійному чаті нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова фразою «мінус один ворог».

«Ракурс» повідомляв, що Третьякова не збирається вибачатися за свої слова про смерть депутата Антона Полякова. Нардеп заявила, що її неприязні стосунки з Поляковим мали «дворічну історію», про яку вона мовчала.

Депутат також ще не встигла подумати, чи шкодує вона про свої слова, але точно не вважає їх неетичними. За словами «слуги», вона не тішилася зі смерті депутата, поважає ворогів, але нікому не бажає смерті. Хоча Третьякова все ж вважає, що підставила фракцію «Слуга народу».