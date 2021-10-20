Третьякова ще раз прокоментувала смерть депутата. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n161879-nema-za-scho-vybachatysya-tretyakova-sche-raz-prokomentuvala-smert-deputata.html

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Галина Третьякова, скандальний нардеп від «Слуги народу», не збирається вибачатися за свої слова про смерть депутата Антона Полякова.

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявила про це у спілкуванні з журналістами в кулуарах Верховної Ради.

За що вибачатися? Вибачатися можна перед родиною, яка сьогодні поставлена в ситуацію, коли з життя пішов батько, чоловік та син. І я перед ними вибачаюся, що скандал щодо публічної особи роздмухується, — сказала нардеп.

Третьякова вважає, що їй нема за що вибачатися перед суспільством. Мовляв, її неприязні стосунки з Поляковим мали «дворічну історію», про яку вона мовчала.

Нардеп також ще не встигла подумати, чи шкодує вона про свої слова, але точно не вважає їх неетичними. За словами «слуги», вона не тішилася зі смерті депутата, поважає ворогів, але нікому не бажає смерті. Хоча Третьякова все ж вважає, що підставила фракцію «Слуга народу».

Також депутат зазначила, що не планує покидати посаду голови комітету і таке рішення має ухвалювати фракція.

Як відомо, у партійному чаті нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова фразою «мінус один ворог».

Нагадаємо, Людмила Буймістер прокоментувала своє виключення зі «Слуги народу». Вона заявила, що вимагала вигнати з партії Галину Третьякову, яка поглумилася над смертю Антона Полякова.