Третьякова еще раз прокомментировала смерть депутата. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n161879-ne-za-chto-izvinyatsya-tretyakova-esche-raz-prokommentirovala-smert-deputata.html

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Галина Третьякова, скандальный нардеп от «Слуги народа», не собирается извиняться за свои слова о смерти депутата Антона Полякова.

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявила об этом в общении с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

За что извиняться? Извиняться можно перед семьей, которая сегодня поставлена ​​в ситуацию, когда из жизни ушел отец, муж и сын. И я перед ними извиняюсь, что скандал вокруг публичного лица раздувается, — сказала нардеп.

Третьякова считает, что ей не за что извиняться перед обществом. Мол, ее неприязненные отношения с Поляковым имели «двухлетнюю историю», о которой она молчала.

Нардеп также еще не успела подумать, жалеет ли она о своих словах, но точно не считает их неэтичными. По словам «слуги», она не радовалась смерти депутата, уважает врагов, но никому не желает смерти. Хотя Третьякова все же считает, что подставила фракцию «Слуга народа».

Также депутат отметила, что не планирует покидать пост главы комитета и такое решение должна принимать фракция.

Как известно, в партийном чате нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова фразой «минус один враг».

Напомним, Людмила Буймистер прокомментировала свое исключение из «Слуги народа». Она заявила, что требовала выгнать из партии Галину Третьякову, которая поглумилась над смертью Антона Полякова.