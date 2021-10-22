Арахамія. Фото: СН

https://racurs.ua/ua/n161981-arahamiya-ne-zmig-poyasnyty-zbagachennya-kolegy-po-frakciyi-klochka-video.html

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Давид Арахамія, голова фракції «Слуги народу» в парламенті, не зміг пояснити раптове збагачення свого колеги по фракції Андрія Клочка.

За два роки депутатства в родини чоловіка з’явилися чималі статки, які відшукали журналісти. Про це стало відомо з ефіру «Права на владу».

Депутати — це просто зріз суспільства. Якщо ми зараз відкрито кажемо, що умовно в кожного другого чи третього українця є якісь речі, які він приховував від податкового законодавства, то також само трапляється в тому числі з такою ж вірогідністю, — заявив Арахамія.



Він заявив, що наразі в Національному агентстві запобіганню корупції (НАЗК) є окремий підрозділ, який наглядає за народними обранцями й перевіряє, де нардепи насправді живуть і на яких авто пересуваються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мати народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка — 70-річна Наталія Клочка — за час депутатства свого сина стала власником двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість придбаного нею майна становить приблизно 14,5 млн грн.