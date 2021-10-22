Судову реформу оскаржили в Окружному адмінсуді Києва, фото - ЦПК

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В Окружному адміністративному суді Києва просять зупинити дію Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України.

Це Положення Рада суддів України затвердила 21 вересня.

Прес-служба ОАСК повідомила, що вимога зупинити дію документа міститься у заяві про забезпечення позову, що надійшла до суду ще до подання самого позову. Заявником зазначений Олег Ткачук, відповідачем — Рада суддів України.

Наразі в ОАСК вирішують питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Подання позову, який здатний знову призупинити один з елементів судової реформи в Україні прокоментував Михайло Жерняков, голова експертної групи «Деюре». Він нагадав, що у суботу, 23 жовтня, Рада суддів має зібратися і затвердити нарешті своїх делегатів до Етичної ради для реформи ВРП. Подалося 23 кандидати.

Спробу зупинити дію Положення про проведення добору до Етичної ради Жерняков вважає провальною, оскільки власне саме Положення про добір — «для виборів членів Етичної ради необов’язкове».

І не дай боже завтра комусь з Ради суддів запропонувати на цій підставі щось відкласти чи скасувати. Цю схему видно ж за кілометр. Стиль фірмовий для ручних позовів ОАСК — ім’я заявника збігається один в один з іменем одного з кандидатів на голову Верховного суду, — написав Жерняков на своїй сторінці у Фейсбук.

Рада суддів України 21 вересня одноголосно затвердила Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради Вищої ради правосуддя (ВРП). На основі цього документу формуватиметься список кандидатів від суддів країни до першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України (РСУ).

Також Рада суддів оголосила про початок проведення добору на посаду члена Етичної ради і перенесла крайній термін для подання кандидатами документів для участі в доборі — з 22 вересня на 21 жовтня, повідомила прес-служба РСУ.

У такий спосіб Рада суддів виконала один з базових законів судової реформи — «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП».

Цей орган суддівського самоврядування мав до 13 вересня делегувати своїх кандидатів до Етичної ради, що очистити ВРП. Утім, закон не вимагає від ради суддів ухвалювати будь-які положення.

На засіданні 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з чотирьох кандидатів, які виявили бажання стати членами Етичної ради, покликаної очистити Вищу раду правосуддя.

Відмова Ради суддів України призначити українських суддів до Етичної ради загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні. Про це 16 вересня заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Президент України з цього приводу збирав на Банковій суддів, нардепів і послів.

Судова реформа в Україні оскаржується й Верховним судом. До Конституційного суду надійшло подання щодо перевірки конституційності абзаців про порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя.