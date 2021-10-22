Судебную реформу обжаловали в Окружном административном суде Киева

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В Окружном административном суде Киева просят приостановить действие Положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины.

Это Положение Совет судей Украины утвердил 21 сентября.

Пресс-служба ОАСК сообщила, что требование приостановить действие документа содержится в заявлении об обеспечении иска, поступившем в суд еще до подачи самого иска. Заявителем указан Олег Ткачук, ответчиком — Совет судей Украины.

Сейчас в ОАСК решают «вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска».

Подачу иска, который способен вновь приостановить один из элементов судебной реформы в Украине прокомментировал Михаил Жерняков, председатель экспертной группы «Деюре». Он напомнил, что в субботу, 23 октября, Совет судей должен собраться и утвердить наконец своих делегатов в Этический совет реформы ВСП.

Попытку остановить действие Положения о проведении отбора в Этический совет Жерняков считает провальной, поскольку собственно само Положение об отборе — «для выборов членов совета необязательно».

И не дай бог завтра кому-то из Совета судей предложить на этом основании что-то отложить или отменить. Эту схему видно же за километр. Стиль фирменный для ручных исков ОАСК — имя заявителя совпадает один в один с именем одного из кандидатов на председателя Верховного суда, — написал Жерняков на своей странице в Фейсбук.

Совет судей Украины 21 сентября единогласно утвердил Положение о проведении отбора на должность члена Этического совета Высшего совета правосудия.

На основе этого документа будет формироваться список кандидатов от судей страны в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины (ССУ).

Также Совет судей объявил о начале проведения отбора на должность члена Этического совета и перенес крайний срок для предоставления кандидатами документов для участия в отборе — с 22 сентября на 21 октября.

Таким образом Совет судей выполнил один из базовых законов судебной реформы — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП».

Этот орган судейского самоуправления должен был до 13 сентября делегировать своих кандидатов в Этический совет, чтобы очистить ВСП. Впрочем, закон не требует от Совета судей принимать какие-либо положения.

Напомним, на заседании 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из четырех кандидатов, изъявивших желание стать членами Этического совета, призванного очистить Высший совет правосудия.

Отказ Совета судей Украины назначить украинских судей грозит сорвать выполнение обещания о проведении реальной судебной реформе в Украине. Об этом 16 сентября заявил представитель Государственного департамента США. Президент Украины по этому поводу собирал на Банковой судей, нардепов и послов.

Судебная реформа в Украине оспаривается Верховным судом. В Конституционный суд поступило представление по проверке конституционности абзацев о порядке назначения на должности членов Высшего совета правосудия.